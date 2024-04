Coldiretti | protesta al Brennero contro cibo straniero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Alladegli agricoltori diper chiedere l'etichetta d'origine in Europa e contrastare il 'fake in Italy'. Diecimila agricoltori in due giorni per raccogliere firme e dire basta "ai cibi importati e camuffati come italiani". Le forze dell'ordine verificheranno il contenuto di tir, camion frigo e autobotti. "Siamo saliti qui alper denunciare un furto di identità che sta avvenendo nei nostri confronti", ha detto il presidente nazionale diEttore Prandini, parlando dal palco allestito al