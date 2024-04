Coldiretti manifesta al Brennero in difesa del cibo Made in Italy | obiettivo un milione di firme

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’dellaè ambizioso: undiper dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, estendendo l’obbligo dell’indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Ue. Parte dalla grande mobilitazione dellaper una proposta di legge europea di iniziativa popolare sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola. Proposta sostenuta da diecimila agricoltori che in due giorni giungeranno alla frontiera, assieme al presidente nazionale Ettore Prandini, e che grazie alle operazioni delle forze dell’ordine vedranno verificare il contenuto di tir, camion frigo, autobotti. La campagna potrà essere sostenuta firmando in tutti i mercati ...