Codice di autoregolamentazione del Pd | cos’è | cosa prevede e cosa viene chiesto ai candidati

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il Pd prova a correre ai ripari in vista delle prossime elezioni locali. Lo fa con undiper i, stilato dal commissario dem per la Campania, Antonio Misiani. Il documento è stato redatto insieme ai segretari provinciali del partito e verrà presentato oggi in una riunione regionale. Le regole contenute nel testo potranno essere estese a qualsiasi luogo in cui si terranno elezioni. Esubito da pensare alla tornata elettorale di Bari o a quella del Piemonte. Maquestodidideidel Pd:...

Un ' codice di autoregolamentazione ' per i candidati . Lo hanno messo a punto il Commissario del Pd per la Campania, Antonio Misiani, insieme ai segretari provinciali Dem e domani verrà presentato per ... (quotidiano)

Dopo le inchieste il Pd lancia un Codice etico per i candidati, ma lo scontro con il M5s non si ferma - Il Pd presenta oggi un Codice di autoregolamentazione per i suoi candidati: è valido per le elezioni in Campania, ma potrà allargarsi ...fanpage

Pd azzoppato dalle inchieste. Il big del Piemonte ora lascia - Il capogruppo in consiglio Gallo si dimette e si ritira dalla corsa in Regione Spettro commissariamento e veleni sui fedelissimi di Elly, Boccia e Gribaudo ...ilgiornale

Pd, Schlein cambia le regole: un Codice per i candidati. Gallo junior si fa da parte - Un 'Codice di autoregolamentazione' per i candidati. Lo hanno messo a punto il Commissario del Pd per la Campania, Antonio Misiani, insieme ai segretari provinciali Dem e domani… Leggi ...informazione