CM Punk si vendica di Drew McIntyre e lancia un monito | “Dovreste preoccuparvi per quello che diventerò”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Protagonista decisivo a ieri notte, seppur dal tavolo di commento, CMha commentato quanto accaduto nell’opener di Wrestlemania XL che ha visto, dopo l’incredibile vittoria del World Heavyweight Championship da parte di, l’incasso vincente da parte di Damian Priest. Il tutto grazie proprio al Best in the World che è costato il titolo allo scozzese e che ha voluto commentare il tutto, alla ESPN, dopo lo show. “ha imparato la lezione stasera. Ho voluto dimostrargli che le cose più importanti sono qui, non su internet” “Ho voluto rendereinteressante – ha esordito il Voice of the Voiceless – ho voluto mostrargli che le cose importanti non sono su internet. Le cose importanti accadono dal vivo. Queste persone, dopo due match… dove si ha vinto il primo per poi ...