Clima | Ultima Giornata di Caldo Anomalo | da Martedì Arrivano Piogge e Temporali

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma - Un piccolo minimo ciclonico si svilupperà a ovest della Penisola. L'Atlantico è in fermento, mentre la tempesta Kathleen si dirige verso il Mar di Norvegia e un nuovo piccolo ciclone si avvicina rapidamente alla Bretagna e alla Cornovaglia, portando venti di tempesta fino a 150 km/h nel pomeriggio. Sebbene questo vortice non influenzi direttamente l'Italia, l'aria più fredda che lo alimenta stimolerà la formazione di un minimo secondario nel Mediterraneo. Questo minimo causeràsoprattutto al Centro e al Nord, accompagnati da un calo delle temperature, localmente fino a 7/8°C in meno rispetto ai giorni precedenti. Quindi, lunedì 8 aprile sarà l'con l'anticiclone africano, con i massimi che si sposteranno gradualmente verso est. Per quanto riguarda i prossimi giorni, la ...