Claudia Ughi ex compagna di Allegri assolta in Appello dopo la denuncia dell' allenatore della Juventus

Sconfitta in tribunale per Massimiliano Allegri . La Corte di Appello di Torino ha confermato l’assoluzione di Claudia Ughi , ex compagna dell’attuale tecnico della Juventus. La donna era andata a ... (sportface)

Allegri, sconfitta in tribunale: la ex assolta dall’accusa di appropriazione indebita - In primo grado Ughi era stata assolta (nel dicembre 2022) perché' "Il fatto non sussiste", dal gup Edmondo Pio: oggi la conferma ...golssip

Allegri, l'ex Claudia Ughi assolta in Appello: «Gestì in maniera corretta i 210mila euro per il mantenimento del figlio» - Max Allegri, l'ex compagna e la battaglia sui soldi. È stata confermata dalla Corte di Appello di Torino l'assoluzione di Claudia Ughi, ex compagna dell'allenatore della ...leggo

Allegri perde in tribunale: l'ex compagna assolta dall'accusa del tecnico - La decisione dei giudici della Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado: i dettagli ...tuttosport