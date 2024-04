Classifica Atp Race 2024 aggiornata | in palio otto posti per le Atp Finals di Torino

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ladellapersettimana per settimana. Come ogni anno con il trascorrere dei mesi si infiamma la corsa verso ledi fine stagione. A novembre della passata stagione Novak Djokovic riuscì ad avere la meglio sull’idolo di casa Jannik Sinner. Quest’anno chi saranno, invece, gliche si presenteranno a? Lo scopriremo nel corso di questo, con il campione altoatesino che grazie al suo formidabile inizio inizio d’annata è pressoché sicuro di essere presente anche quest’anno nel capoluogo torinese.UFFICIALE ATPall’8 aprile) 1. Jannik Sinner (ITA) 39002. Daniil Medvedev (RUS) 2550 3. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KOTOV (2° MATCH DALLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SONEGO (3° MATCH DALLE 13.00) Buonasera amici di OA Sport e benvenuti ... (oasport)

L’Italia può fare affidamento su ben nove tennisti nella top-100 del ranking ATP. Un contingente da record nell’elite di questo sport: non c’è soltanto il picco di Jannik Sinner ( numero 2 dopo i ... (oasport)

Sinner guida, Berrettini torna in alto: la nuova top-100 è sempre più italiana - Grazie al ritorno di Matteo, sono nove gli azzurri tra i primi 100 giocatori del mondo: il campione di Marrakech è 84°, con un salto di 51 posizioni. E può salire ...gazzetta

Berrettini ritrova la Top 100 Atp, Djokovic n.1 da record - Sono ora nove gli azzurri fra i migliori cento al mondo ROMA (ITALPRESS) - L'Italia avvicina il record storico di dieci Top 100 nella Classifica ...sport.tiscali

Atp Monte Carlo, i pronostici di lunedì 8 aprile: in campo due italiani - Atp Monte Carlo, Nardi e Arnaldi vanno a caccia di un pass per il secondo turno. In campo anche il due volte vincitore del torneo Tsitsipas.ilveggente