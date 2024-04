Classifica ATP | la posizione degli italiani prima di Montecarlo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma, 8 aprile 2024 – La terra rossa disi appresta ad accogliere Jannik Sinner e altri treche giocheranno il Masters 1000 del Principato, primo appuntamento di rilievo sul mattone tritato. In queste settimane però sono stati diversi gliad essere impegnati sulla stessa superficie in alcuni tornei ATP 250 che in qualche modo hanno modificato la, alcune di loro non saranno presenti all’evento monegasco mentre su altri ci sarà l’attenzione di tutti per capire a che punto potrebbe arrivare la loro scalata. A guidare gli azzurri nel ranking è sempre Sinner, numero due del mondo e proiettato all’inizio della stagione terra rossa con l’obiettivo dichiarato di continuare la sua ascesa e insidiare il primo posto di Novak Djokovic. Attualmente il ventiduenne di Sesto Pusteria ha 8.710 ...