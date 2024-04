(Di lunedì 8 aprile 2024) L’Ufficio Scolastico Regionale per laha pubblicato il Decreto del Direttore Generale recante l’elenco delle istituzioni scolastiche autorizzate ad attivare un nuovo percorso classe prima adnella scuola secondaria di 1° grado per l’a.s. 2024/25. L'articolo .

Classi a indirizzo musicale, in Toscana 30 nuovi percorsi per 120 cattedre - L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha pubblicato il Decreto del Direttore Generale recante l’elenco delle istituzioni scolastiche autorizzate ad attivare un nuovo percorso classe prima ad ...orizzontescuola

3 Ore del Paul Ricard, doppietta Ferrari in classe Bronze - La 3 Ore del Paul Ricard, primo atto del GT World Challenge Europe – Endurance Cup 2024, termina con la vittoria in classe Bronze della Ferrari 296 GT3 numero 8 del team Kessel Racing, condivisa da Da ...ferrari

Concorso scuola, USR Campania dà precedenza a Classi di concorso con maggior numero di posti a bando per assicurare più immissioni in ruolo 2024/25 - Concorsi scuola 2024: dopo la prova scritta si procede con la prova orale (e pratica per le Classi di concorso che la prevedono). Un lavoro ...orizzontescuola