Civil War | Kirsten Dunst promette un film fuori dal comune | ecco le sue parole

(Di lunedì 8 aprile 2024) Dopo l’uscita del trailer diWar e nel periodo più recente anche la mappa dei distopici Stati Uniti che si vedrà all’interno dei, la pellicola Alex Garland potrebbe far allontanare molti spettatori dalla sala per via delle tematiche trattate, visto il delicato momento storico che gli statunitensi stanno vivendo. Kirsternnella nuova pellicola veste i panni di una reporter di guerra, Lee, che dopo aver visto con i propri occhi conflitti di ogni angolo del mondo, si ritrova nel bezzo di una guerrae, ma con una missione ben precisa: compiere un viaggio da New York a Washington DC assieme al suo collega Joel, accompagnati da Sammy, loro caporedattore, e Jessie, un’aspirante fotoreporter. Durante il tragitto vedranno il Paese più potente del mondo in ginocchio, andando incontro a innumerevoli ...