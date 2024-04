Cinque milioni di euro per la depurazione industriale in Irpinia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con delibera della giunta regionale della Campania sono state riconosciute al Consorzio Asi di Avellino risorse pari adida utilizzare per interventi di ammodernamento e rifunzionalizzazione degli impianti dellasul territorio irpino. La delibera è esecutiva dalla giornata odierna. E’ un finanziamento utilissimo perché va nella direzione di mettere a regime gli impianti esistenti, incidendo in maniera determinante sulla delicata vertenza in essere su questo comparto così strategico. Un impegno che ho assunto in tempi non sospetti e che ho puntualmente mantenuto”. Lo dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania. “Si tratta – aggiunge Petracca – di un ...