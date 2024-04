Cina | rompighiaccio Xuelong 2 in visita a Hong Kong per 5 giorni 2

(Di lunedì 8 aprile 2024), 08 apr – (Xinhua) – Ilpolare cinese2, o Snow Dragon 2, entra nell’Ocean Terminal di Tsim Sha Tsui, a, nellameridionale, oggi 8 aprile 2024. Il primopolare prodotto nel Paese e’ arrivato per la prima volta aoggi, per unadi cinque. (Xin) Agenzia Xinhua

