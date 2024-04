Cina | pozzo geotermico piu’ profondo del Paese perforato fino a 5 200 m

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pechino, 08 apr – (Xinhua) – Ildi esplorazione geotermicadella, Fushenre-1, ha completato la perforazione nella provincia insulare meridionale cinese di Hainan, raggiungendo una profondita’ sotterranea di 5.200 metri, ha dichiarato oggi il colosso petrolchimico cinese Sinopec. Secondo l’azienda, si tratta di un nuovo record per ildi esplorazione geotermicain. Il successo della perforazione ha rivelato il meccanismo di formazione dell’energia geotermica nel sud dellae contribuira’ a migliorare lo sviluppo e l’utilizzo su larga scala delle risorse geotermiche nella regione. L’energia geotermica e’ una forma di energia rinnovabile stabile e a basse emissioni di ...

Urumqi, 04 mar – (Xinhua) – Un ricercatore osserva al microscopio i campioni raccolti in profondita’ nel pozzo di trivellazione “Shenditake 1” nel deserto di Taklimakan, nel bacino ... (romadailynews)

Camera commercio, 2023 con luci e ombre in Fvg, 2024 incerto - Un anno 2023 tra luci e ombre e uno scenario per il 2024 ancora incerto, dopo il "blocco" causato dal Covid nel 2020 e il rimbalzo positivo "a sorpresa" nel biennio '21-'22. (ANSA) ...ansa

Un 2024 con luci e ombre per l'economia del Friuli Venezia Giulia - Presentato dalla Cciaa Pn-Ud il secondo Osservatorio sullo stato di salute economico del Fvg con l’incrocio e l’analisi di tutti i principali indicatori in un confronto internazionale e nazionale ...udinetoday

L’esercito di terracotta veniva scoperto 50 anni fa in Cina. Ma la storia ha i suoi chiaroscuri - Che si sia trattato di un colpo di fortuna oppure di predeterminazione, non ha grande importanza, a differenza di quel che pensavano i greci antichi per i quali la sorte e il destino costituiscono due ...ilfattoquotidiano