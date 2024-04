Cina | Iran e il porto di Haifa | cosa c’è dietro il 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 8 aprile 2024) Dio ha riservato un drammatico destino ad Israele. Mandandovi a morire Suo figlio sulla Croce ha condannato quello spazio nel mondo ad essere uno dei punti nodali dei drammatici giochi di potere nella storia. Fin dalla sua nascita lo stato d’Israele è stato crocevia di interessi e terra contesa in modo sempre più aspro e drammatico. Il sangue del suo popolo si è sparso, e continua a spargersi, in questo lembo di terra divenuto il centro nevralgico del nuovo ordine di potenza mondiale. Tutto comincia ad, città dove è situato il più importantedella nazione. Questoè stato pensato per essere il terminale di collegamento tra l’indo-pacifico (a trazione indiana-anglosassone) e il medio-oriente saudita i cui rapporti con Israele sembravano essere stati rinsaldati con i patti di Abramo, fortemente voluti ...