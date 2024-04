Cina | Hainan | preparativi per quarta edizione CICPE 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Haikou, 08 apr – (Xinhua) – Una foto, scattata da un drone oggi 8 aprile 2024, mostra degli addetti che svolgono delle mansioni presso il Centro internazionale congressi e fiere di, la sede principale dell’imminentedella China International Consumer Products Expo, a Haikou, nella provincia meridionale cinese di. Lasi terra’ nella citta’, capoluogo di, dal 13 al 18 aprile. La fiera si svolgera’ in diverse sedi, con l’International Convention and Exhibition Center come sede principale. Quest’sara’ caratterizzata anche da mostre tematiche su galeoni e yacht, consumi legati alla salute, e altro ancora. Oltre 3.000 marchi provenienti da 59 Paesi e regioni ...