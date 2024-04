Cina | Emirati Arabi Uniti saranno partner speciali a 21ma CAEXPO

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nanning, 08 apr – (Xinhua) – Gli(EAU) hanno confermato la loro partecipazione alla China-ASEAN Expo () di quest’anno come Paesespeciale, segnando la prima volta che la fiera vede un membro del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) comespeciale, ha dichiarato ieri il segretariato della. Secondo Liang Yiguang, vice segretario generale del segretariato, una delegazione deglipartecipera’ allaedizione della, che si terra’ a Nanning, capoluogo della regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, dal 24 al 28 settembre. Il Paese allestira’ anche un proprio padiglione nazionale durante ...

Il disordine mondiale passa per il mal d'Africa. La guerriglia strategica che fiacca l'Occidente - Egitto, Iran, Etiopia e Emirati Arabi si aggiungono a Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa. È il gruppo "Brics più Mar Rosso". E il commercio estero italiano in 3 mesi ha perso 8,8 miliardi di eu ...ilgiornale

Così a Mosca resta solo una banca per farsi pagare dal Dragone - Un ingorgo in piena regola. Solo che invece di auto, si tratta di transazioni. Succede anche questo ai tempi del grande freddo finanziario tra Russia e Cina. E non solo. L’alleanza tra Pechino e Mosca ...formiche

Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che chiede di vietare la vendita di armi a Israele - Attualmente l’Italia non ne fa parte, ma tra i paesi membri ci sono tra gli altri Francia, Germania, Giappone, Cina, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. Questi ultimi in particolare hanno votato contro ...ilpost