Ciclista travolto e ucciso | l' amico sotto choc | «Quella macchina ci ha tagliato la strada e lo ha centrato in pieno Io ho inchiodato | sono vivo per puro miracolo»

(Di lunedì 8 aprile 2024) CASTELCUCCO (TREVISO) - «Quell?auto ci haladi brutto. Alfredo è stato investito esul colpo, proprio davanti a me. Ioper, solo...

L’INCIDENTE. L’impatto è avvenuto in via Nazionale nella mattinata di venerdì 5 aprile, intorno alle 9. Illeso l’autista della vettura. (ecodibergamo)

CASTELCUCCO (TREVISO) - Ciclista travolto da un'auto a Castelcucco, muore a 55 anni . L' Incidente oggi, 7 aprile, intorno alle 9.50, in via Santa Lucia, nei pressi del cimitero. La... (ilgazzettino)

Andria, Suv travolge e uccide una donna mentre fa jogging - Andria, Suv travolge e uccide una donna mentre fa jogging E’ morta a soli 48 anni, travolta da un Suv lungo la strada che da Andria porta a Castel del Monte. Stava facendo jogging poco lontano da casa ...pugliapress

Due ciclisti muoiono investiti in Veneto: a Castelcucco e Cona - NordEst – Domenica 7 aprile tragica in Veneto per gli amanti delle due ruote, con due gravi incidenti mortali. Il primo a Castelcucco, nel trevigiano, dove il 54enne Alfredo Ceccon è stato travolto da ...lavocedelnordest.eu