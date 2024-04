Ciclismo | Vingegaard operato e trasferito in terapia intensiva

(Di lunedì 8 aprile 2024) Jonasè statoall’ospedale Txagorritxu di Vitoria-Gasteiz dove era ricoverato da giovedì scorso dopo la tremenda maxi caduta della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi che gli era costata la frattura della clavicola, delle costole e un pneumotorace. Lo riporta il quotidiano spagnolo As, che specifica anche che il corridore danese del Team Visma-Lease a Bike è stato poi ricoverato in. Sempre secondo As inoltre, il Re pescatore resterà ricoverato ancora diversi giorni, il che rende molto complicato il suo recupero in vista del Tour de France. Secondo il dottor Pablo Marcos de la Torre, della Clinica Cemtro di Madrid, sarebbe infatti quasi impossibile la sua presenza alla Grand Boucle, dove è bi-campione in carica. SportFace.

