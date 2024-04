Ciclismo | Giro d’Abruzzo 2024 | Adam Yates il favorito | ma attenzione anche a Lutsenko

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 aprile 2024) A meno di 24 ore dal via, è stata svelata la start list delCredit Agricole, corsa di quattro tappe in programma dal 9 al 12 aprile, con partenza da Vasto e arrivo a L’Aquila. Sono due i grandi favoriti per la conquista della Maglia Azzurra:e Alexey. Il britannico, vincitore del Tour of Oman a inizio stagione, fa il suo rientro in gara dopo la caduta che lo ha costretto al ritiro all’UAE Tour.guida una UAE Team Emirates molto competitiva che vedrà al viaDiego Ulissi, Pavel Sivakov e il giovane Jan Christen. Dall’altra parte invece l’Astana Qazastan Team affirà al vincitore deldi Sicilia 2023 il colombiano Santiago Umba e il giovane italiano Alessandro Romele, vincitore di una ...