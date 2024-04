Ciclismo | bronzo per Valentina Zanzi del Team Vaiano su pista

(Di lunedì 8 aprile 2024)(Prato), 8 aprile 2024 - Per ilAromitalia 3Tprimo prestigioso podio stagionale sugrazie alla romagnola, ottenuto nella manifestazione internazionale al “Tissot Velodrome” di Grenchen, in Svizzera. La brillante portacolori della società diin maglia azzurra della Nazionale Italiana, ha conquistato la medaglia dinella corsa a punti, sfidando atlete provenienti da Svizzera, Germania, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Ucraina, Israele ed Uzbekistan. La, 19 anni, già pluri-campionessa europea sutra le junior, ha sfiorato il podio anche nella specialità della Madison, conquistando la quarta piazza in coppia con la milanese Martina Alzini. La manifestazione ...

