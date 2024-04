“Ci sposiamo” L’atteso annuncio dai due più amati dal pubblico italiano | dopo 12 anni insieme

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024)12la coppia più amata da grandi e piccini si sposa. Loro sono diventati famosi grazie al loro show che è diventato un vero e proprio marchio vincente. Oltre ai video su Youtube per intrattenere ilpiù giovane, hanno all’attivo anche film al cinema e merchandising di vario genere (dagli astucci per la scuola alle uova di Pasqua). Al Corriere della Sera hanno raccontato: “Ora ci fermano dei 18enni dicendoci che sono cresciuti con noi, assurdo. Siamo un po’ le “Cristina D’Avena” di oggi per l’effetto che lei ancora fa ai nostri genitori: magari noi saremo questo per gli adulti di domani. Ci rivediamo poi in chi, in passato, non si limitava nello spettacolo, cantando, recitando, come Celentano. Ci ritroviamo in quel genere di artisti completi”. Leggi anche: “Il matrimonio? Prima un’altra cosa”. Perla, ecco cosa ...