“Ci sono anche loro” Isola dei Famosi 2024 | a poche ore dall’inizio spuntano altri 6 naufraghi

(Di lunedì 8 aprile 2024) Mancanoore all’inizio dell’dei. Si tratta di un’edizione tutta nuova, con Vladimir Luxuria nei panni di conduttrice, la coppia inedita di opinionisti composta da Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e produttrice di numerosi format televisivi, e Dario Maltese, giornalista del Tg5 ed esperto di Esteri. Cambiofra gli inviati, al posto di Alvin, in Honduras per ben cinque anni, ci sarà Elenoire Casalegno. La prima puntata è lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5, mentre la seconda dovrebbe essere giovedì 11. E così si dovrebbe continuare per un po’. Con una programmazione di due puntate a settimana come accaduto per il Grande Fratello concluso il 25 marzo con la vittoria di Perla Vatiero. Leggi: “È sparito, non va in Honduras”. ...

MEDIO ORIENTE: Nessun progresso in colloqui al Cairo per cessate il fuoco a Gaza- Hamas - (Aggiunge parola in titolo) (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Medio Oriente: 9,45 - Un funzionario di Hamas ha dichiarato che non sono stati fatti passi in avanti in u ...msn

Le chat su WhatsApp dei professori sono un magnifico genere letterario - I gruppi su Whatsapp dei docenti sono come fiocchi di neve: non ce n’è una uguale all’altra. Ma possiamo provare a individuare alcune macrotendenze. Si può finire in quelle freudiane, quelle beckettia ...editorialedomani

Omen – L’origine del presagio, la recensione: la formula per il domani si trova nel passato - La recensione di Omen - L'origine del presagio, debutto alla regia di Arkasha Stevenson e prequel della famosa serie horror iniziata nel 1976.leganerd