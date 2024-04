(Di lunedì 8 aprile 2024) Le sovvenzioni serviranno per una nuova fab (la terza) che aprirà in Arizona dove verranno prodotti microprocessori a 2 nanometri

Sebbene il lancio di Nothing Phone (3) è tutt'altro che vicino, sono emerse indiscrezioni sul prezzo e sul SoC del prossimo top di gamma dell'azienda. L'articolo Nothing sceglie la continuità : ecco ... (tuttoandroid)

Secondo l'amministratore delegato Pat Gelsinger, alcune cattive scelte fatte in passato da Intel oggi stanno frenando l'attività di produzione, come non aver puntato sulla macchine per la litografia ... (dday)

Borsa, Tsmc vola a Taipei dopo l’accordo con gli Usa. Asia positiva - Tsmc, il più grande produttore di Chip a contratto al mondo, tocca i massimi storici (+4,09% a 815 Twd) alla Borsa di Taipei (+1,51%) all’indomani dell’accordo con l’amministrazione Usa su 11,6 miliar ...ilsole24ore

Titoli asiatici salgono, ma la preoccupazione per i tassi e l'inflazione limita i guadagni - La chiusura piatta della notte a Wall Street ha fornito indicazioni mediocri ai mercati asiatici, in quanto gli investitori sono rimasti cauti nel fare grandi scommesse in vista di ulteriori ...it.investing

Chip, gli Stati Uniti accelerano: 11,5 miliardi per corteggiare TSMC - Scrive Chris Miller in “Chip War” (edito in Italia da Garzanti), che «la supremazia militare dell’America deriva in larga parte dalla sua capacità di sfruttare i Chip per fini bellici», e che «l’eccez ...informazione