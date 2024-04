Chip | ecco perché l’Olanda vuole allinearsi alle restrizioni americane

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il terremoto a Taiwan, che ha tuttavia dimostrato la resilienza del Paese e anche dei grandi produttori di, potrebbe essere seguito da una “scossa” geopolitica non meno importante nelle prossime settimane. Dopo aver ordito misure per bloccare l’export di tecnologia avanzata per la produzione di, ora gli Stati Uniti stanno immaginando nuoveper minare la funzionalità degli impianti di semiconduttori in Cina che sono riusciti ad assicurarsi equipaggiamento dal gigante olandese Asml. L’obiettivo del governo americano, che richiederà totale cooperazione e allineamento da parte dell’ato olandese e non solo, è quello di bloccare i servizi di manutenzione che tradizionalmente l’azienda con sede a Veldhoven assicura ai suoi clienti foundry e IDM, per il mantenimento dei costosi macchinari per ...