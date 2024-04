Chieti | musicista dopo essersi esibito in teatro da in escandescenza e aggredisce i carabinieri

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pubblicato il 8 Aprile, 2024 Ciò che avrebbe dovuto essere un pacifico pomeriggio di arte e intrattenimento si è trasformato in un vero e proprio incubo per gli spettatori presenti alMarrucino.la sua esibizione, unè improvvisamente andato su tutte le furie, tanto da aggredire persino iintervenuti per placarlo. Nella giornata di ieri, 7 aprile, a, alla fine di un evento musicale tenutosi presso il Marrucino, si è verificato un incidente. Inizialmente, il, un uomo di 52 anni originario della provincia di, si era allontanato dal, ma è tornato pocosostenendo di aver subito un furto degli strumenti. La situazione è rapidamente peggiorata, e per calmare l’uomo ...

Caos in teatro, musicista dà in escandescenza e si scaglia contro i carabinieri: “mi hanno rubato gli strumenti” - Chieti. Un musicista di 52 anni ha scatenato il caos al teatro Marrucino di Chieti, "mi hanno rubato gli strumenti".abruzzolive

Va in escandescenze, musicista in manette a Chieti - Temeva che gli avessero rubato la batteria dopo il concerto, ed ha inveito contro i carabinieri accorsi per riportare la calma. E' successo a Chieti, davanti al teatro Marrucino, dove un musicista di ...rainews

La tappa italiana del tour mondiale di Victoria "scatena" la pista da ballo del rinomato Club - Personalità eclettica e musicista apprezzata a livello internazionale, Victoria si presenta per la prima volta in Italia come DJ condividendo gli spazi iconici del rinomato locale con il brasiliano ...riminitoday