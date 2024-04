“Chiedi scusa” Anita e Beatrice | la guerra non è finita dopo il Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024)Luzzi controOlivieri, il dettaglio choc sui social. In tanti seguono ancora (e lo faranno ancora per parecchio) i loro beniamini del2023 sui profili Instagram e non solo. Una delle più amate di questa edizione però,Luzzi, è rimasta un po’ fuori dai giochi. La donna infatti ha preferito stare lontana dai social e focalizzarsi di più sulla famiglia e soloalla tv. L’abbiamo vista nella puntata speciale di Verissimo dedicata al GF, ma a parte quello poco altro. >> “Che sta facendo Sergio con Greta”. Per lui un’amara scopertailChi invece è attivissima sui social e non solo èOlivieri. La giovane,al centro di ...