Chiavari | malore per l’autista di uno scuolabus dopo aver lasciato gli studenti | inutili i soccorsi

(Di lunedì 8 aprile 2024) Si era da poco fermato a scuola, dove erano scesi gli, prima di ripartire quando è stato improvvisamente colto da unche è risultato fatale.i tentativi di rianimare l’uomo, andati avanti per oltre mezz’ora. Alberto Cafferata, 61 anni, era un autista dioriginario di Trigoso che operava a, nel Genovese. Come ogni mattina, aveva accompagnato i piccoli passeggeri a scuola prima di ripartire. L’allarme è stato dato intorno alle 8.30:aveva da poco ripreso la strada del ritorno quando è stato colpito da une ha perso il controllo del mezzo. Il bus si è scontrato prima contro la recinzione di un cantiere, poi contro due vetture parcheggiate in viale Millo. Isono stati chiamati subito ...

