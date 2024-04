Chiara Lindl | dispersa da 7 mesi nel lago d' Iseo | nuove ricerche con i cani I genitori | «È la nostra ultima speranza»

Per la famiglia è un calvario che dura dal primo settembre scorso. Quando Chiara Lindl , ventenne tedesca, è annegata nelle acque del lago di Iseo sotto gli occhi della sorella e degli amici e non è ... (tg24.sky)

La ventenne Chiara Lindl risulta dispersa nel Lago d’Iseo da sette mesi. In arrivo una squadra di ricerca speciale, con cani, addestrata in Germania. “Consideriamo questa operazione di ricerca come ... (thesocialpost)