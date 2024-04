Chiara Lindl ancora dispersa nel lago d’Iseo | una squadra di volontari con cani speciali dalla Germania per cercare il corpo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024) Brescia, 8 aprile 2024 – Non trova pace la famiglia diMercedesma, soprattutto, non vuole arrendersi: nelle prossime settimane, suld'Iseo, arriverà unaperildella 20enne inghiottito dal Sebino. L’incidente nautico La ventenne era caduta in acqua il 1° settembre 2023 mentre si trovava con la sorella e alcuni amici a bordo del motoscafo di proprietà del padre di uno di loro. Erano tutti ubriachi, tranne il figlio del proprietario che però non era alla guida. Le ricerche Le ricerche erano partite subito: al lavoro elicotteri, barche, sommozzatori, apparecchiature sonar e telecamere subacquee. Ma la 20enne non è stataritrovata. Lo specchio d’acqua in cui è caduta è ...