Dopo le notizie sulla crisi con Chiara Ferragni , l’orda degli hater contro Fedez ha trovato nuovo vigore. Il rapper e imprenditore, come ben sappiamo, non è solito lasciar correre le provocazioni ... (optimagazine)

cosa succede a Chiara Ferragni ? Da giorni non aggiorna i suoi social : i fan sono preoccupa ti, ma forse non è come sembra… L’ultimo post di Chiara risale allo scorso 30 marzo; l’influencer si è ... (donnapop)

Chiara Ferragni, a quanto ammonta il patrimonio della nota imprenditrice digitale - Si torna a parlare di Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale che negli ultimi mesi è finita al centro dell’attenzione per la vicenda del Pandoro Gate: una situazione per cui la bionda è ancora ...alphabetcity

Chiara Ferragni a Miami con Fedez La verità è un'altra - Nel corso del fine settimana l’imprenditrice digitale è stata fotografata sul lago di Garda, insieme a due amiche storiche. Una cena che, però, è rimasta lontano dai social. Il periodo di silenzio con ...vanityfair

Fedez, il rientro a Milano con i figli Leone e Vittoria: «Back in town». Chiara Ferragni rompe il silenzio social - Fedez sta tornando in Italia con i figli Leone e Vittoria. Il rapper ha condiviso alcune storie su Instagram in cui sembra essere in aeroporto e i piccoli abbracciano forte il nonno Franco, che forse.leggo