Chiantibanca approva il progetto di bilancio 2023 | utile di 36 | 7 milioni netti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Firenze, 8 aprile 2024 – Il Consiglio di Amministrazione dihato ildichiuso con unnetto di oltre 36(36.720.028 euro). “prosegue il percorso di crescita e di consolidamento patrimoniale continuando a sostenere il territorio come solo una banca di credito cooperativo è capace di fare - le parole del presidente Cristiano Iacopozzi e del direttore generale Maurizio Farnesi – I numeri disono espressione di una realtà sana e solida, conseguenza di una politica equilibrata e di scelte oculate: la fiducia con cui veniamo ricambiati da soci e clienti ci dà forza per proseguire la nostra strada a sostegno delle nostre comunità”. In sensibile crescita tutti ...