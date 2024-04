Chi sono i 19 concorrenti de L’isola dei famosi 2024 e chi ci farà sognare

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 8 aprile 2024)deiè ai nastri di partenza su Canale 5 e ne approfittiamo per una presentazione di tutti idi questa edizione: tra di loro figurano vip molto conosciuti, personaggi noti sul web e altri personaggi che invecemeno noti, ma cercheranno di farsi conoscere dai fan del reality che si terrà in Honduras e dovrebbe durare circa tre mesi. Tra questi diciannove, quelli da cui ci aspettiamo tanto, in termini di scene trash, tormentoni, litigate epiche e memeSelen, la “miss” leghista Francesca Bergesio, il pescivendolo di TikTok Peppe di Napoli, il mitico Edoardo Franco di Masterchef e Joe Bastianich. Ognuno di loro, per il suo vissuto personale, per il carattere o per il personaggio, potrebbero rendere quest’Isola davvero ...