Chi ha vinto LOL 4?

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 8 aprile 2024) Lunedì 8 aprile 2024 su Prime Video sono stati distribuiti gli ultimi due episodi (in tutto sono sei) di LOL 4-Chi ride è fuori, lo show comico che in questi anni è diventato uno dei prodotti più visti della piattaforma. Dieci i concorrenti in gara: Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio, Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica e Loris Fabiani. Quest’ultimo è stato selezionato in quanto vincitore di LOL Talent Show, lo spin-off del programma che nei mesi scorsi ha fatto il giro dei teatri italiani in cerca di nuovi talenti comici. A condurre questa edizione, ancora una volta, Fedez, affiancato da Frank Matano; con loro anche Lillo, nei panni i guest-star, che è entrato alcune volte in Teatro per cercare di far ridere i concorrenti. Nel corso dell’edizione ci sono state anche delle novità, come la Perla, ovvero ...