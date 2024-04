Chi è Maitè Yanes | la naufraga dell’isola dei Famosi 2024 e perché è famosa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024)è un’attrice e modella spagnola nota per aver recitato nel film Il sesso degli angeli di Leonardo Pieraccioni. Nasce in Spagna, non si conosce esattamente quando, da genitori cubani. Cresce nel paese iberico e fin dall’infanzia si distingue grazie alla sua bellezza naturale. Inizia quindi a proporsi come modella prima a Madrid per poi spostarsi a Milano e a New York dove firma un contratto con l’agenzia internazionale Women Management che rappresenta volticome Naomi Campbell, Mariacarla Boscono e Amber Valletta. Mentre si trova negli Stati Uniti si dedica alla sua seconda grande passione dopo la moda ovvero la danza, studia infatti presso il Broadway Dance Center. In Spagna esordisce come attrice recitando a teatro in musical come Grease e The Beatles mentre nel 2017 debutta sulla televisione italiana apparendo ...