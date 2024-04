Chi è Greta Zuccarello? Fidanzato | vita privata e perché è famosa

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 8 aprile 2024), ballerina, modella e personaggio televisivo, è una figura di spicco nel mondo dello spettacolo. Ecco alcune informazioni su di lei. Chi èNata a Treviso nel 1996,ha dimostrato fin da giovane un’innata passione per la danza. Cresciuta a Treviso, ha coltivato il suo talento nei teatri locali, attirando l’attenzione di talent scout internazionali. A soli 16 anni, è stata ammessa alla prestigiosa San Francisco Ballet School negli Stati Uniti, dove ha affrontato con determinazione la formazione professionale. Ha brillato sulle scene di New York come ballerina di punta e ha danzato per spettacoli televisivi italiani di successo come Tale e Quale Show e Ciao Darwin....