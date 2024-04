Chi è Fabrizio Gifuni | il marito di Sonia Bergamasco

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 8 aprile 2024) Attore di gran talento e regista teatrale,è uno degli artisti più apprezzati in Italia. Uno dei suoi spettacoli più apprezzati è Con Il Vostro Irridente Silenzio, spettacolo da lui interpretato ed ideato. Nonostante la grande riservatezza, ha attirato l’attenzione del pubblico anche per la sua vita privata. Come molti sapranno, è sposato con una famosa collega: l’attrice. Chi èClasse 1966,è nato a Roma e fin da piccolo ha mostrato una grande passione per la recitazione e per il teatro. Una passione che, negli anni, ha coltivato con estrema dedizione. Si è diplomato, infatti, nell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e, dopo aver fatto molta gavetta, nel 1993 ha esordito a teatro e, ...