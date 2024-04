Chi è Edoardo Stoppa | concorrente isola dei famosi 2024 | età | moglie | figli e biografia

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 8 aprile 2024)è tra i concorrenti che approderanno all’deiil prossimo 8 aprile. Noto conduttore televisivo e celebre per l’impegno in difesa degli animali,è pronto a immergersi in questa nuova e stimolante avventura. Chi èe carriera Nato a Milano il 20 novembre 1969,inizia il suo percorso di formazione professionale prima diplomandosi in un liceo linguistico, e poi conseguendo una laurea in Psicologia all’Università di Padova. In seguito ha iniziato a “esplorare” il mondo della recitazione. A metà Anni Novanta ha iniziato a lavorare in televisione, collaborando con dapprima con Italia 7, dove ha condotto Usa Today, e in seguito ...