Chi canta la sigla de Il Clandestino | testo e significato canzone

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Chilade Il? Ladella fiction “Il” è il brano principale della colonna sonora, intitolato proprio “Il”, èto dall’artista romano e appositamente creato per la serie TV. La storia raccontata nella fiction segue Luca Travaglia (interpretato da Edoardo Leo), un ex ispettore capo dell’antiterrorismo che, dopo un violento attentato che ha portato alla morte della sua donna, si trasferisce a Milano e diventa investigatore privato. La serie esplora una Milano dai mille volti e lingue, dove Travaglia si mette al servizio degli “ultimi” e dei “primi”, diventando noto come “il”. Chilade Il? Il ...