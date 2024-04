Che cos’è la criminologia climatica | e chi sono gli investigatori che portano i petrolieri in tribunale

(Di lunedì 8 aprile 2024) Governi e aziende siglano accordi e si impegnano per la transizione ecologica e la diminuzione drastica delle emissioni climalteranti, ma nessuna istituzione ha il potere di farli rispettare. Così sempre più spesso cittadini e ong provano a portare ine governi.

l’accordo Ue-Mercosur , così come è negoziato oggi, è un accordo molto scadente. E’ quanto affermato dal presidente francese Emmanuel Macron , intervenendo a un forum economico con focus sulla ... (api.follow)

Le frasi di Patrick Gelsinger, ceo di Intel, su un componente ormai fondamentale nelle nostre vite. Per la produzione del quale, però, L’Asia è ormai molto avanti (corriere)

Cacicco o capobastone, l'eterna lotta di potere tra partito e territori che divide la sinistra: ... a dimostrazione che peggio della guerra civile c'è solo l'invasione, un colonizzatore che arriva a piantare bandiera sulle macerie. Cos'è un cacicco Nel significato originale, in America centrale e ...

"SONO ANCORA UN ENTUSIASTA DELLA VITA, MA IL MEDICO MI HA PROIBITO LA BIRRA E, QUANDO MI TIRA, ORAMAI È INVANO!" " INTERVISTA A FRANZ KRAUSPENHAAR (di Matteo Fais): Che cos'è una faccia da sugo È la faccia di uno che può avere anche sessant'anni come me, ma ha ancora l'entusiasmo di buttare la propria faccia in un pentolone di sugo, con il classico pezzo di ...