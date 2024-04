Champions League | via ai quarti di finale | programma e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Bologna, 8 aprile 2024 - Aprile è anche il mese della, in un tour de force che non propone solo l’inizio della volatanei vari campionati ma anche la rincorsa alla coppa dalle grandi orecchie, per ora in mano al City di Guardiola campione in carica. Non ci saranno squadre italiane neicon Lazio, Napoli e Inter fuori agli ottavi per mano di Bayern Monaco, Barcellona e Atletico Madrid. Quattro le partite intra martedì 9 aprile e mercoledì 10 aprile, con un assoluto big match tra il Real Madrid e il Manchester City al Santiago Bernabeu. Quattro partite di assoluto livello e grande spettacolo attendono gli appassionati di calcio in una due giorni europea da leccarsi i baffi. La partita più attesa è senza dubbio quella di andata nella capitale spagnola tra il Real ...