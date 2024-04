Challengers | Zendaya ospite a Che Tempo Che Fa | ecco quando

(Di lunedì 8 aprile 2024) La star internazionale, una delle interpreti più iconiche del panorama mondiale conraneo, saràin esclusiva a CheChe Fa di Fabio Fazio insieme a Josh O’Connor e Mike Faist, domenica 14 aprile 2024 sul NOVE, e in streaming su Discovery+, in occasione dell’uscita del nuovo attesissimo film di Luca Guadagnino,, che li vede protagonisti., acclamata attrice, cantante, produttrice e icona di stile mondiale, star di Dune – Parte Uno e Parte Due, della trilogia di Spider-Man e vincitrice di due Emmy e un Golden Globe per la pluripremiata serie tv Euphoria, per la quale ha ricevuto il plauso di critica e pubblico, saràdi Fazio in esclusiva per la tv italiana a pochi giorni dall’uscita nelle sale italiane di ...

