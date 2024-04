Cesa | venerdì inaugurazione della macchina Mangiaplastica

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 8 aprile 2024). Sarà inaugurata, in modo ufficiale, la12 aprile alle ore 10 in via Matteotti, nei pressi del campo sportivo. “Ilrio – sottolinea l’assessore all’ambiente Alfonso Marrandino – è stato acquistato grazie ad un finanziamento ottenuto da parte del Ministero dell’Ambiente”. Alla manifestazione inaugurale, oltre a tutti i cittadini, in special modo sono stati invitati a partecipare gli alunniscuola media “Bagno”. “Sarà dunque un momento per segnalare l’importanza – aggiunge il sindaco Enzo Guida – delle azioni tese al recuperoplastica ed alla riduzione dell’utilizzo di questo prodotto”. L’di questorio si inserisce nell’ambito delle iniziative per rafforzare ...