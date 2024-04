Cerca casa? | Chiara Ferragni sparisce dai social | dove viene pizzicata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 aprile 2024) Che fine ha fatto? Questa è la domanda che più rimbalza suinetwork. Dopo la vacanza a Dubai con i figli Leone e Vittoria, l'influencer è scomparsa dai radar e ha smesso di pubblicare sul suo profilo ufficiale foto e video come di consueto. Fatto, questo, che ha allarmato i fan. Bisogno di disintossicarsi o pausa forzata? Nessuno lo sa. Nelle ultime ore, però, in rete è spuntata una foto che la ritrae in un bar e in compagnia delle sue due amiche Veronica Ferraro eBiasi. Fedez, intanto, è volato a Miami con i bambini e sta invece aggiornando i follower su come ha deciso di trascorrere questi giorni di relax e di gioco.è stataa cena con le amiche al Bari Italia di Salò, nel bresciano. Sebbene ...