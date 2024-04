(Di lunedì 8 aprile 2024) Macerata, 9 aprile 2024 – “Il vento è favorevole per il viaggio intrapreso con il Macerata Opera Festival". Il nuovo direttore artistico Paologuarda al 19 luglio, fra, quando con Turandot si aprirà ladi spettacoli lirici all’arena. "Sono tre titoli popolari (Turandot, Norma e La Boheme), ho buoni cast, sulla carta tutto funziona, anche se – aggiunge – non c’è certezza fino a quando non si apre il sipario. Sento però attorno un’atmosfera positiva che mi infonde speranza e coraggio". Paolo, nuovo direttore artistico dello Sferisterio, ha lavorato ancheScala di Milano e all’Arena di Verona. La prima dellaallo Sferisterio è in programma il 19 luglio (foto Pierpaolo Calavita), qual è ...

Ascoli - Una esplosione, un Ferito e due altro ragazzi storditi. Il Piceno sotto sale per i Cento giorni all'esame ma la giornata di festa studente sca è stata rovinata da un grave episodio... (corriereadriatico)

Viareggio , 13 marzo 2024 – L’invasione di maturandi per il rituale dei " Cento giorni all’esame " ha portato in dote una discreta boccata d’ossigeno alle attività del lungomare, piene da scoppiare fin ... (lanazione)

Nel 1815 Bonaparte tornò a Parigi per riprendersi il suo impero. Nel 2016 l’allora presidente degli Stati Uniti sbarcò sull’isola della Revoluciòn per ‘normalizzare’ le relazioni col governo Cuba no (repubblica)

Cento giorni alla stagione lirica, Gavazzeni: "Biglietteria ai livelli del 2019" - Sferisterio, il nuovo direttore artistico al lavoro per il suo debutto: ho fatto ciò che avevo in mente. "La notte dell’opera non si farà, ma incontrerò i commercianti. Festa della musica il 21 giugno ...ilrestodelcarlino

Mostra accusata di blasfemia, in piazza a Carpi il presidio per l'artista aggredito - Uno striscione attaccato all’ingresso della chiesa che recitava “Siamo tutti Andrea Saltini” e più di Cento persone che si sono ritrovate per esprimere solidarietà all’artista aggredito lo scorso 28 ...corrieredibologna.corriere

Banche, prove di terzo polo: Mps, Unicredit e le polizze. Con Generali e Unipol un gruppo europeo - Lo Stato è sceso al 26,73 per Cento nella banca senese. Dopo le elezioni europee e il lock-up di 90 giorni la nuova cessione. Generali e Unipol potrebbero giocare da protagoniste ...corriere