Centinaia di sfollati palestinesi tornano a Khan Yunis | ridotta in macerie

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nonostante le pressioni internazionali, Israele sta portando avanti i piani per un’offensiva di terra a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, dove vivono ammassate un milione e mezzo di persone, in maggioranza. Leggi

Morto in custodia cautelare un attivista russo che aiutava gli ucraini a tornare in patria - Alexander Demidenko era stato arrestato a ottobre del 2023, poi era stato trattenuto in un centro di detenzione preventiva di Belgorod per possesso illegale di armi da fuoco.lettera43

Perché le truppe di Israele si sono ritirate dal sud di Gaza - Non è chiaro se il ritiro della 98ma Divisione farà seguito a un'offensiva di terra israeliana a Rafah, la città più meridionale di Gaza, dove più di un milione di persone hanno cercato rifugio ...today