Ceferin scarica Rubiales | «Mi chiedeva cose assurde per le figlie | ho detto no a tutto»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 aprile 2024) Aleksander(con poca classe) Luis. Lo racconta come un appestato, dopo la squalifica per il caso Hermoso e l’indagine in corso in Spagna sui contratti della Federcalcio spagnola. Il presidente della Uefa ne ha parlato in un’intervista alla rivista croata Nacional: “miripetutamente, dopo la sospensione. Dopo la caduta, si è lamentato della situazione in cui si trovava. Di quanto sarebbe stato difficile per lui. Mi ha scritto dei messaggi: le mie trenon hanno niente, non hanno questo, non hanno quello, puoi aiutarmi? Ad un certo punto gli ho chiesto: come posso aiutarti?”. Però, continua, “Hono aquello che mi ha chiesto, perché le sue idee erano ...