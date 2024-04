C' è il rischio di un grave incidente nucleare Follia russa | l' attacco e le ore di angoscia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tre persone sono state uccise in seguito ai bombardamenti russi nella regione meridionale ucraina di Zaporizhia, già vittima di attacchi mortali il giorno precedente. Lo hanno annunciato le autorità locali. I feriti sono tre, come confermato da Ivan Federov, capo dell'amministrazione regionale di Zaporizhia, sui social network. "Si tratta di unaescalation dei pericoli per la sicurezzache la centraledi Zaporizhzhya deve affrontare. Tali attacchi sconsiderati aumentano significativamente ildi une devono cessare immediatamente", è l'allarme lanciato dal direttore generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi. Al momento, spiega l'Aiea, non vi sono indicazioni di danni alla sicurezza...