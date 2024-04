Cdp Venture Capital | come spenderà un miliardo in AI il fondo nazionale per startup

Il nuovo piano strategico 2024- 2028 di Cdp Venture Capital si pone come obiettivo 8 miliardi di risorse in gestione al 2028 , di cui un miliardo raccolto da terzi. Lo comunica la Sgr partecipata al ... (quotidiano)

Gay (Zest): "Piano industriale di Cdp Venture Capital: impulso ad innovazione" - Marco Gay, presidente esecutivo di Zest, commenta la presentazione del nuovo piano industriale di Cdp Venture Capital: "Rinnovato impulso all'innovazione" ...affaritaliani

Cassa Depositi e Prestiti: un miliardo per l'IA - Un miliardo di euro in cinque anni: è quanto messo sul tavolo da CDP (Cassa Depositi e Prestiti) per sostenere l'innovazione IA in Italia.punto-informatico

Cdp Venture Capital, il piano industriale: come funziona il fondo da 1 mld per l’AI - All’intelligenza artificiale italiana Cdp Venture Capital dedicherà un nuovo fondo da un miliardo di euro. Ecco come è ripartito ...fortuneita