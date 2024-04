Cda Scala | il sindaco Sala propone la proroga per un anno di Dominique Meyer

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024) Milano, 8 aprile 2024 – Mini colpo di scena al Cda delladi questa mattina, lunedì 8 aprile. Stando alle prime indiscrezioni, ilGiuseppeavrebbe proposto ai consiglieri ladi undell'attuale sovrintendentee del direttore musicale Riccardo Chailly, in vista poi dell'arrivo del successore Fortunato Ortombina dal 2026. Il nodo dell'età La proposta, che sarebbe stata condivisa dal Cda ma non votata, prevederebbe quindi un allungamento del contratto difino a fine febbraio 2026. Il problema è checompirà 70 anni ad agosto 2025, e di conseguenza sforerebbe il limite d'età imposto dal decreto per i manager delle fondazioni lirico-sinfoniche che ha già portato a un contenzioso ...