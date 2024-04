CCCP – Fedeli alla Linea | il live al MI AMI si sposta al Carroponte

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ildei, previsto al Circolo Magnolia in occasione del MI AMI Festival 2024, sial, nuove disponibilità di biglietti da ora Dopo l’essersi ritrovati e la conseguente mostra “Felicitazioni!1984-2024” presso i Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, dopo il “Gran Gala Punkettone di parole e immagini” al Teatro Romolo Valli, le tre date sold out all’Astra Kulturhaus di Berlino con il concerto “in DDDR” e l’uscita dell’albuminedito “Altro Che Nuovo Nuovo“. Cresce l’attesa per il tour in partenza dei...